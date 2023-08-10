Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВЦИОМ: пользователи соцсетей и мессенджеров в среднем тратят на них 4,5 часа в день
Семь из 12 пострадавших в аварии в Гагре были выписаны из стационара
Маск назвал отличной идеей дебаты с Цукербергом вместо поединка
Граждане России поделились мнением о качестве консульских услуг посольства РФ на Северном Кипре
Александр Рыбас: общая стоимость российского экспорта в Индию составляет 46,2 млрд долларов
Юрий Гоцанюк: поставки топлива в Крым будут увеличены
На Марсовом поле во Львове эксгумировали останки свыше 650 человек
Jim Beam, объявлявший о своем уходе, получил рекордную выручку
Анна Седокова в "голом" платье показала результаты лечения тяжелой травмы

Блогер Эдвард Бил женился после ухода от женщины с двумя детьми

1:16
Шоу-бизнес

Скандальный блогер Эдвард Бил поделился в соцсетях радостной новостью. Молодой человек сыграл свадьбу с Камилой Башариной.

Блогер Эдвард Бил женился после ухода от женщины с двумя детьми
Фото: instagram

Напомним, что 27-летний YouTube-блогер получил известность благодаря неоднозначным роликам, в которых он разыгрывал и провоцировал обычных людей на улице. А несколько лет назад по вине пранкера произошло страшное ДТП, в котором серьезно пострадала женщина. Блогера приговорили к году и двум месяцам заключения.

Стоит отметить, что к этому моменту у Эдварда уже была супруга Диана, от которой у блогера двое детей. Все это время девушка ждала блогера из колонии, однако после освобождения он ушел из семьи.

Недавно в Сети появились свадебные снимки со свадьбы блогера и его новой избранницы Камилы Башариной. В кадре невеста позирует в белоснежном платье, а жених в классическом костюме с бабочкой. Пользователи в комментариях критикуют блогера за то, что он ушел от прошлой супруги и оставил мать с двумя несовершеннолетними детьми.

Ранее певица Рита Дакота поделилась кадрами с церемонии венчания в одном из православных храмов Грузии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стало ясно, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"

Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".

Полковник Кнутов: ВС РФ удалось разгадать, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"
Актёр из Череповца Сергей Анисифоров разрезал и сжёг флаг России
Череповецкий актёр Сергей Анисифоров растоптал и сжёг российский флаг
Путин хорошо знает немцев и всё рассчитал: "Северный поток" будет реанимирован
Немцы исполнили песню солдат вермахта на ярмарке в Польше
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
Зачем НАТО и США сдерживают Польшу от войны с Россией?
"Это не пиротехника": чудом выживший при взрыве в Сергиевом Посаде описал случившееся
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
Последние материалы
Юрий Гоцанюк: поставки топлива в Крым будут увеличены
На Марсовом поле во Львове эксгумировали останки свыше 650 человек
Jim Beam, объявлявший о своем уходе, получил рекордную выручку
Анна Седокова в "голом" платье показала результаты лечения тяжелой травмы
Хирург Вдовин требует от Хайдарова 10 млн рублей из-за гниющих ягодиц
Сын Михаила Ефремова, выпавший с третьего этажа, продолжит реабилитацию спеццентре
Певица Риана стала матерью во второй раз
Психолог Гурбина заявила, что не стоит пугать ребёнка школой
В России запущена продажа новой техники Apple
Блогер Эдвард Бил женился после ухода от женщины с двумя детьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников