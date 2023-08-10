Блогер Эдвард Бил женился после ухода от женщины с двумя детьми

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скандальный блогер Эдвард Бил поделился в соцсетях радостной новостью. Молодой человек сыграл свадьбу с Камилой Башариной.

Фото: instagram

Напомним, что 27-летний YouTube-блогер получил известность благодаря неоднозначным роликам, в которых он разыгрывал и провоцировал обычных людей на улице. А несколько лет назад по вине пранкера произошло страшное ДТП, в котором серьезно пострадала женщина. Блогера приговорили к году и двум месяцам заключения.

Стоит отметить, что к этому моменту у Эдварда уже была супруга Диана, от которой у блогера двое детей. Все это время девушка ждала блогера из колонии, однако после освобождения он ушел из семьи.

Недавно в Сети появились свадебные снимки со свадьбы блогера и его новой избранницы Камилы Башариной. В кадре невеста позирует в белоснежном платье, а жених в классическом костюме с бабочкой. Пользователи в комментариях критикуют блогера за то, что он ушел от прошлой супруги и оставил мать с двумя несовершеннолетними детьми.

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