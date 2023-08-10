Сваха Роза Сябитова показала зажигательные танцы внучки Мирославы

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова год назад получила статус бабушки. Ее дочь Ксения родила девочку, которую назвали Мирославой. Звезда постоянно делится с поклонниками в соцсетях милыми кадрами с растущей внучкой.

Фото: eg.ru

Недавно ведущая "Давай поженимся!" опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлела танцующую малышку.

"Думаю, что всем очевидно, какие таланты открываются у моей внучки. А как вы думаете, в каком возрасте раскрывается талант ребёнка, и как его распознать?", — написала звезда Первого канала.

Фанаты оценили движения внучки телесвахи, отметив артистичность девочки. Пользователи также отметили, что таланты могут проявляться у людей на протяжении всей жизни.

Напомним, что звезда Первого канала Роза Сябитова стала бабушкой 13 июля прошлого года. По словам телеведущей, она не смогла побывать на рождении и выписке, поскольку была занята на съемках в шоу "Звезды в Африке".

Ранее появилась информация о старте съемок нового сезона шоу "Давай поженимся!". Одна из ведущих шоу Роза Сябитова поделилась в соцсетях уникальными кадрами со съемочной площадки.

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