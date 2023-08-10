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Балерина Анастасия Волочкова опубликовала архивное видео с отцом

1:21
Шоу-бизнес

Российская балерина Анастасия Волочкова уже давно перестала выступать на большой сцене и сейчас ее имя все чаще связывают с различными скандалами. Однако судьба звезды могла сложиться совершенно иначе.

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала архивное видео с отцом
Фото: Инстаграм

Волочкова опубликовала в соцсетях архивное видео со своим отцом Юрием Федоровичем. В ролике 18-летней давности экс-прима Большого театра вместе с родителем дают интервью на Первом канале. В беседе с журналистами мужичина заявил, что хочет сделать из Анастасии чемпионку по легкой атлетике.

"Я хочу сделать ее чемпионкой по легкой атлетике. Она быстрее всех бегает. А она стоит возле меня и говорит: "Я буду балериной", — поделился воспоминаниями родитель балерины.

В комментариях пользователи отметили, что молодая Волочкова выглядела адекватной и очень красивой.

Напомним, что отец балерины Юрий Волочков является чемпионом СССР по настольному теннису. Мужчина был известным спортсменом и тренером, однако 15 лет назад он перенес инсульт, из-за которого лишился возможности нормально передвигаться и говорить.

Ранее Анастасия Волочкова перечислила все травмы, которые она получила за время карьеры балериной.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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