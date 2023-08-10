Актриса Агата Муценице раскритиковала зацикленных на браке женщин

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская Актриса Агата Муценице активно ведет социальные сети. Недавно звезда выложила ролик, в котором "бесится" под музыку. Поклонники в соцсетях посчитали, что такое поведение связанно с отсутствием мужчины в жизни артистки.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Агаты Муцениеце

Актриса решила ответить пользователям в комментариях. Знаменитость опубликовала целый пост, в котором обрушилась с критикой на зацикленных на браке российских женщин. По словам Муценице, она раздражает замужних женщин, поскольку свободна в своих действиях и решениях.

"Девчонки, у вас все хорошо? Женщины считают, что если я без мужчины, то несчастна. У меня полное ощущение, что это пишут бабы, которые находятся в отношениях, из которых хотят вырваться на свободу. Поэтому такие персонажи, как я, раздражают. У нас женщины сумасшедшие на теме брака", — пишет звезда.

Агата отметила, что многие девушки ставят себе целью жизни найти мужа. Артиста считает это неправильным решением, поскольку женщина должна быть самодостаточной без мужчины.

Напомним, что Агата Муцениеце была в браке с актером Павлом Прилучным, но в 2020 году пара развелась после серии скандалов.

Ранее бывший супруг актрисы Павел Прилучный поделился кадрами из отпуска на Мальдивах, где он отдыхал с новой женой.

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