Психолог Вероника Степанова считает корыстным брак Богомолова и Собчак

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова на своем YouTube-канале разобрала отношения журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. По ее словам, Собчак искренне любит супруга, чего нельзя сказать о Богомолове.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Константина Богомолова

Звездная пара в браке уже почти четыре года и для всех поклонников они выглядят очень счастливыми. Однако Степанова уверена, что на самом деле все обстоит иначе. По ее словам, Богомолов в браке с Собчак ради связей и карьерных возможностей.

"Он в свое время тоже был немножко влюблен, потому что она, конечно, может завлечь: интересная девочка, невероятно разносторонняя, любит кино, много читать, путешествовать, ходит по музеям… Но вместе с тем он действует не без корысти. Он, конечно, понимает, какие связи за этим стоят, какие возможности. Он сразу стал получать хорошие госзаказы", — объяснила психолог.

Степанова считает Богомолова себялюбивым и эгоистичным, поэтому ему тяжело быть вместе с "властной" женщиной. Психолог отметила, что в первом браке с актрисой Дарьей Мороз было намного проще.

"Не знаю, долго ли он протянет в этом во всем. Ну, посмотрим", — подчеркнула Степанова.

Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов заключили брак 13 сентября 2019 года. Тогда пара после ЗАГСа поехала в храм на катафалке, что вызвало большой скандал в медиасфере.

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