Актриса Вера Васильева оставила в наследство поклоннице квартиру в Москве

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась 9 августа на 98-м году жизни. У актрисы не было своих детей и близких родственников, а супруг Владимир Ушаков ушел из жизни еще в 2011 году. Недавно стало известно, кому достанется наследство звезды

Фото: https://novyefoto.ru/fotos/Foto-Very-Vasilevoi-V-Molodosti.html

После смерти актрисы стало известно, что у нее остались квартира в центре Москвы и загородный дом. В своем завещании Васильева написала, что недвижимость перейдет поклоннице Дарье Милославской.

Звезда советского кино познакомилась с Дарьей в больнице около 20 лет назад, куда актриса приходила навещать супруга. Спустя некоторое время подруги настолько сблизились, что Васильева стала считать Милославскую своей названной дочерью. Тогда близкие артистки настороженно отнеслись к этому событию. Однако сама Васильева отмечала, что это бескорыстные отношения, поскольку Милославская богаче самой актрисы.

Ранее приемная дочь Веры Васильевой рассказала о последних днях жизни знаменитой актрисы.

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