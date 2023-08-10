Актриса Евгения Крюкова показала редкое фото с мужем-бизнесменом

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Евгения Крюкова поделилась с подписчиками в соцсетях радостным событием. Сегодня ее супруг Сергей Гляделкин празднует день рождения.

Фото: соцсети

По словам актрисы, с нынешним супругом она познакомилась благодаря бывшему мужу предпринимателю Михаилу Рудяку, который скончался из-за несчастного случая в 2007 году. Звезда рассказывала, что в какой-то момент дружба переросла в роман, а через время они решили обвенчаться.

"С днем рождения, любимый", — написала артистка.

Стоит отметить, что они так и не зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе. По словам Евгении, для них "союза заключенный на небесах" важней, чем штамп в паспорте. Счастливая пара стала родителям в 2008 году, мальчика назвали в честь трагически скончавшегося бывшего мужа Крюковой.

Ранее певица Алсу поделилась редким совместным снимком с 69-летней матерью.

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