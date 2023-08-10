Сын Михаила Ефремова, выпавший с третьего этажа, продолжит реабилитацию спеццентре

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Около полутора месяцев назад произошел трагический инцидент с участием сына Михаила Ефремова. Он выпал из окна третьего этажа. 31-летнему Николаю Ефремову удалось выжить, хотя и со значительными травмами.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Михаила Ефремова

За прошедшие недели Ефремов перенес несколько операций. На сегодняшний день он выписан из больницы, однако окончательное выздоровление ещё впереди. В настоящее время он передвигается на костылях и планирует продолжить реабилитацию в специализированном медицинском учреждении.

"Медицинская бригада оценила состояние сына Михаила Ефремова как удовлетворительное, сочтя его пригодным для продолжения лечения в амбулаторных условиях. Сын Ефремова будет проходить свою программу реабилитации под наблюдением врача в специализированном центре. Поначалу он будет передвигаться на костылях", — сообщил источник.

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