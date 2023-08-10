Блогер Ида Галич показала родителей в их 39-ю годовщину свадьбы

Блогер Ида Галич показала в своих соцсетях, как ее родители отметили важное событие — 39 лет со дня свадьбы. Супруги отметили годовщину в ресторане.

Фото: super.ru

"У больших котов 39 лет совместной жизни. Любимые, здоровья вам, а все остальное будет", — написала звезда.

Ида Галич появилась на свет в ГДР в семье военного, в 2002 году они перебрались в Москву, где звезда оканчивала школу. Сама ведущая признавалась, что прошла в школе через буллинг, который ее закалил.

У Иды Галич есть старший брат, который выбрал для себя тот же путь, что и отец. Сейчас мужчина служит в Чеченской Республике.

На протяжении нескольких лет блогер жила вместе с родителями, так как ей было комфортно и она могла оставить своего ребенка у бабушки с дедушкой. Но в этом году она приняла решение съехать, так как устала тратить много времени на дорогу.

Ранее блогерша Ида Галич раскрыла секрет своей диеты.

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