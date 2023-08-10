Актер Анатолий Омельченко назвал актуальной проблему отцов и детей

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер советского кино Анатолий Омельченко, который получил известность благодаря роли в картине "Подросток", в честь 70-летнего юбилея дал интервью изданию "КП". В беседе с журналистами артист объяснил актуальность проблемы отцов и детей.

Фото: fontanka.ru

По словам актера, в современном мире детей воспитают гаджеты, поэтому родители должны больше времени уделять их воспитанию.

"Нужно думать не только о том, как заработать деньги, но и о воспитании детей. Достоевский говорит об актуальной во все времена проблеме отцов и детей. Сегодня, когда телефоны воспитывают детей, она снова в центре внимания", — объяснил артист.

Омельченко считает, что телефильм "Подросток", который был снят по одноименному роману Достоевского, будет легче восприниматься современной молодежью, чем произведение писателя.

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