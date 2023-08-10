Певец Алексей Воробьев признался в непростых отношениях с женщинами

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью для портала Леди. Mail.ru Алексей Воробьев рассказал, почему ни разу не был женат. По его словам, ему тяжело дается сближение с женщинами.

Фото: youtube.com

Певец признался, что пропустил этот важный шаг в своей жизни, но получил массу других уроков. Так, с 19 лет он занимается тем, что изучает поведение людей, поэтому очень хорошо распознает ложь и фальшь.

"В тот момент, когда мое сердце чувствуешь фальшь, мое сознание начинает очень холодно анализировать поведение, слова и даже физику тела человека. Я знаю, что именно поэтому мне очень трудно сближаться с людьми. Но именно это, я уверен, поможет мне не ошибиться в выборе", — рассказал 35-летний исполнитель.

При этом статус холостяка его не радует, и он планирует в будущем обзавестись женой и детьми, просто пока не встретил ту самую. Воробьев рассказал, что последний раз был влюблен достаточно давно, и та девушка разбила ему сердце. С тех пор он не был с кем-то близок.

Ранее певец Алексей Воробьев рассказал, что оказался в больнице из-за осколка стекла в руке.

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