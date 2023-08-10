Меган Маркл заметили на концерте популярной американской певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщает издание People. По информации неназванного источника, Маркл встала во время исполнения песни "You Belong With Me" и стала подпевать.
Любопытно, что на концерте Меган присутствовала без своего супруга принца Гарри, который в настоящее время улетел из США. Еще 8 августа его засняли во время прибытия в аэропорт Ханеда в Японии в преддверии саммита спортивных ценностей. Туда он отправился со своим другом Игнасио "Надо" Фигерасом, который принимает участие в саммите.
Тейлор Свифт дала концерт в Лос-Анджелесе в рамках своего мирового турне Eras Tour. Тур стартовал 17 марта текущего года, а завершится лишь 23 ноября следующего.
В начале августа на официальном сайте королевской семьи Великобритании был удален титул "Его Королевское Высочество" принца Гарри. Хотя с того момента, как супруги Меган Маркл и принц Гарри сложили свои обязанности членов королевской семьи и перебрались в США, прошло уже 3 года.
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