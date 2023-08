Меган Маркл пришла на концерт Тейлор Свифт в Лос-Анджелесе без принца Гарри

Меган Маркл заметили на концерте популярной американской певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщает издание People. По информации неназванного источника, Маркл встала во время исполнения песни "You Belong With Me" и стала подпевать.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Меган Маркл

Любопытно, что на концерте Меган присутствовала без своего супруга принца Гарри, который в настоящее время улетел из США. Еще 8 августа его засняли во время прибытия в аэропорт Ханеда в Японии в преддверии саммита спортивных ценностей. Туда он отправился со своим другом Игнасио "Надо" Фигерасом, который принимает участие в саммите.

Тейлор Свифт дала концерт в Лос-Анджелесе в рамках своего мирового турне Eras Tour. Тур стартовал 17 марта текущего года, а завершится лишь 23 ноября следующего.

В начале августа на официальном сайте королевской семьи Великобритании был удален титул "Его Королевское Высочество" принца Гарри. Хотя с того момента, как супруги Меган Маркл и принц Гарри сложили свои обязанности членов королевской семьи и перебрались в США, прошло уже 3 года.

