Жена Никиты Преснякова рассказала о плюсах жизни в США

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Никита Пресняков со своей супругой Аленой в прошлом году решили окончательно переехать в США. Недавно жена артиста поделилась в соцсетях одним из плюсов такого решения.

Фото: instagram

Сейчас звездная пара живет в Лос-Анджелесе, который знаменит своими холмами и видом, открывающимся с их вершин. Алена рассказала, что благодаря этому увлеклась хайкингом и стала чаще заниматься спортом.

"Обожаю пешие прогулки! Счастлива, что здесь столько классных локаций для хайкинга и в целом для активного отдыха. Сегодня прошли пять километров с такими потрясающими видами", — поделилась с подписчиками блогерша.

После переезда в США сын Кристины Орбакайте нашел новую работу. Музыкант начал снимать клипы — он уже успел поработать с отцом Майли Сайрус.

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