Юморист Евгений Петросян вместе с женой и сыном сейчас проводят свой отпуск в Сочи. Молодая супруга артиста делится с поклонниками в соцсетях интересными моментами с отдыха.
Татьяна Брухунова рассказала об умилительной истории, которая произошла с ней и трехлетним наследником. По ее словам, Ваган во время прогулки хвастался перед прохожими тем, какая у него красивая мама.
"Вечерами перед ужином мы гуляем по поселку, где сейчас живем. Ваган щедр на комплименты. Каждому встречному громко заявляет: "Моя мама очень красивая". Я млею. Я счастлива", — рассказала Татьяна.
34-летняя жена Петросяна недавно рассказывала, что взяла с собой на отдых несколько чемоданов с одеждой. На последнем снимке звезда была одета в белое платье от российского бренда и забавной шляпке на голове.
Ранее 77-летний Евгений Петросян показал, как он развлекается верхом на динозавре.
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