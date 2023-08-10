Актриса Мария Болтнева похвасталась фигурой после родов тройни

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Мария Болтнева, которую многие знают по роли Анастасии Клименко в сериале "Глухарь", активно ведет свои социальные сети. Звезда часто рассказывает про то, каково это быть многодетной матерью

Фото: соцсети

Актриса и мать детей-тройняшек опубликовала новый снимок, на котором она позирует в бикини вместе с сыновьями.

"Мои секьюрити", — написала звезда сериала "Глухарь".

Напомним, что Мария родила тройню в 2011 году, когда ей было 28 лет. В своем блоге актриса рассказывала, что она очень тяжело перенесла беременность и еле справлялась с воспитанием младенцев. Отец мальчиков актер Георгий Лежавой не живет с семьей, однако участвует в их воспитании. По словам артистки, она никогда не препятствовала общению отца с Андреем, Тимофеем и Платоном.

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