Актриса Лариса Лужина рассказала о периоде появления русофобии на Украине

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина стала гостем второго Вятского открытого Фестиваля театра, кино и журналистики "На семи холмах". Журналистам издания "АиФ" удалось взять интервью у звезды, во время которого она выразила свое мнение про текущие события.

Фото: Анжела Якубовская

Артистка прокомментировала ситуацию на Украине, а также сообщила, когда, по ее мнению, там началась русофобия. По ее словам, это произошло в прошлом веке и нелюбовь к русским ощущалась даже на бытовом уровне.

"В том же ресторане — приходишь заказывать, узнают, что ты русский, и начинается: а, москаль… Могли не принести заказ, могли и вовсе отказать — было такое. И мы на себе такое испытали. Помню, мы играли спектакль, пришли в ресторан — нас просто не пустили. Это был перестроечный период, но и в советские времена происходило то же самое", — вспомнила актриса.

Звезда в пример рассказала советский анекдот, который отражает отношение украинцев к русским.

"1961 год, первый полет в космос Гагарина. Мальчик бежит и кричит: "Диду, диду, русские в космос полетели!" Тот спрашивает: "Уси?", — поделилась Лужина.

Ранее Лариса Лужина прокомментировала русофобское заявление коллеги Барбары Брыльской.

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