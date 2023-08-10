Певица Алла Пугачева растрогала поклонников до слез ностальгическим видео

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачева и ее семейство продолжают наслаждаться летним отдыхом в Юрмале на вилле, которую они снимают за миллионы рублей. Оказалось, что на этой вилле есть прямой выход к воде и собственный пирс.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Максима Галкина

Примадонна опубликовала в соцсетях ролик с детьми, которые ныряют с пирса в озеро. С наследниками также развлекался Максим Галкин*, который долго не мог решиться на прыжок в воду.

"Я так хочу, чтобы лето не кончалось! Снимает и поет Алла", — прокомментировал Максим.

Все происходящее в кадре сопровождалось треком Пугачевой "Звездное лето". В комментариях поклонники отметили, что ролик получился по-настоящему летним и ностальгическим.

Ранее стало известно, что украинская певица София Ротару отказалась ехать на фестиваль Вайкуле в Юрмале из-за Пугачевой.

* Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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