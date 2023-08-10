Российская актриса Наталья Рудова не любит делиться с поклонниками в соцсетях подробностями личной жизни, однако она решила сделать исключение из-за знаменательного события в жизни.
Артистка разместилась в соцсетях ролик по случаю дня рождения своей мамы Валентины Павловны. Рудова вместе с мамой и племянником Иваном отправились в один из ресторанов Москвы, где устроили праздничный вечер.
"У этой леди сегодня день рождения. Красота. Это мама про себя говорит", — написала Рудова в личном блоге.
В рестораны официанты поздравили маму актрисы, подарив ей пирожное со свечой. В этот момент Наталья вместе с племянником спели поздравительную песню и напомнили Валентине, что нужно загадать желание.
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