Актриса Наталья Рудова показала редкое видео с матерью в ее день рождения

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Наталья Рудова не любит делиться с поклонниками в соцсетях подробностями личной жизни, однако она решила сделать исключение из-за знаменательного события в жизни.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Натальи Рудовой

Артистка разместилась в соцсетях ролик по случаю дня рождения своей мамы Валентины Павловны. Рудова вместе с мамой и племянником Иваном отправились в один из ресторанов Москвы, где устроили праздничный вечер.

"У этой леди сегодня день рождения. Красота. Это мама про себя говорит", — написала Рудова в личном блоге.

В рестораны официанты поздравили маму актрисы, подарив ей пирожное со свечой. В этот момент Наталья вместе с племянником спели поздравительную песню и напомнили Валентине, что нужно загадать желание.

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