Модель Оксана Самойлова пожаловалась на свою фигуру после болезни

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Оксана Самойлова вместе супругом рэпером Джиганом и детьми отдыхают в Колумбии. Звезда пожаловалась, что это путешествие обернулось для всей семьи проблемами со здоровьем.

Фото: instagram

Блогерша поделилась с поклонниками в соцсетях историей, что вся семья серьезно заболела. Самойловой было настолько плохо, что пришлось обратиться к врачам и несколько дней провести под капельницами.

Супруга рэпера пожаловалась, что за неделю болезни она сбросила четыре килограмма, и теперь считает себя слишком худой. Звезда в доказательство опубликовала несколько фотографий в зеленом бикини.

"У меня, конечно, появился пресс, но я тощая — всё то, что я не люблю! Я нахожу это отвратительным! Теперь буду снова набирать. Выглядит, конечно, нормально, но не для меня!" -написала блогер.

В комментариях поклонники отметили, что Самойлова великолепно выглядит. Многие считают, что Самойловой не надо набирать потерянный вес.

Ранее модель Оксана Самойлова опубликовала видео, в котором рассказала о заболевании всех членов семьи.

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