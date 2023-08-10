Украинская певица София Ротару была приглашена на фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале, однако звезда отказалась от этого предложения.
Музыкальный продюсер Сергей Лавров поделился информацией, что исполнительница решила занять нейтральную позицию и подождать, пока политический конфликт между Украиной и Россией завершится.
"Она просто держит нейтралитет. Не лезет ни в какие передряги, не поехала на этот шабаш ведьм в Юрмалу, где Лайма Вайкуле баловала свое тщеславие, пиарила себя за счет Пугачевой", — рассказал Лавров.
Продюсер также сообщил, что София Ротару живет на родине. По его словам, звезда собирается вернуться на большую сцену.
Ранее актер Александр Ширвиндт рассказал о конфликте Пугачёвой и Ротару.
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