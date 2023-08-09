Певица Лайма Вайкуле заявила, что перестала общаться с коллегами из России из-за СВО

Певица Лайма Вайкуле заявила, что перестала общаться с большим количеством коллег из России. Об этом она сообщила на своём YouTube-канале "Лайма Рандеву Юрмала".

Фото: glavny.tv

Артистка утверждает, что у них разные взгляды на спецоперацию РФ. Вайкуле призналась, что поддерживает Украину в данном вопросе.

"Обычно спрашивают: с кем вы дружите? А когда мы будем дружить? Один — туда, один — туда. В принципе, такие дружеские отношения очень редко когда получаются", — поделилась певица.

Вайкуле считает, что СВО является "большой трагедией". Она надеется на окончание военных действий. В связи с этим певица провела фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala с участием артистов с Украины.

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