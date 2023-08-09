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Shot опубликовал видео пародии на Аллу Пугачёву в ресторане Сочи

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Шоу-бизнес

В Сети распространяются кадры с пародией на уехавшую из России Примадонну Аллу Пугачёву. Видео опубликовал Telegram-канал Shot, иронично заметив, что теперь она выступает с шоу в одном из ресторанов Сочи.

Пугачёва теперь выступает в Сочи

По данным канала, представление происходит в курортном посёлке Лазаревское. И, судя по реакции посетителей, очень им нравится. Они не только охотно подпевают хит "Это любовь", но и пляшут на подтанцовке.

Однако комментаторы в соцсетях были, мягко говоря, не в восторге от подобного перевоплощения. Подписчики отметили, что Алла Борисовна выглядит неплохо в сравнении с оригиналом. Но переодетый мужчина в парике им пришёлся не по вкусу. Кто-то отметил, что он больше похож на Киркорова.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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