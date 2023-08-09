В Сети распространяются кадры с пародией на уехавшую из России Примадонну Аллу Пугачёву. Видео опубликовал Telegram-канал Shot, иронично заметив, что теперь она выступает с шоу в одном из ресторанов Сочи.
По данным канала, представление происходит в курортном посёлке Лазаревское. И, судя по реакции посетителей, очень им нравится. Они не только охотно подпевают хит "Это любовь", но и пляшут на подтанцовке.
Однако комментаторы в соцсетях были, мягко говоря, не в восторге от подобного перевоплощения. Подписчики отметили, что Алла Борисовна выглядит неплохо в сравнении с оригиналом. Но переодетый мужчина в парике им пришёлся не по вкусу. Кто-то отметил, что он больше похож на Киркорова.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.