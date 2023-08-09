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Певица Любовь Казарновская ответила критикующей Россию Марии Максаковой*

1:23
Шоу-бизнес

Российская оперная певица Любовь Казарновская дала большое интервью изданию "Абзац", в котором прокомментировала русофобские заявления своей коллеги Марии Максаковой.

Певица Любовь Казарновская ответила критикующей Россию Марии Максаковой*
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Любови Казарновской

Оперная дива Мария Максакова после начала СВО начала поддерживать Украину и поливать бывших коллег из России, которые не согласны с нее мнением. Под волну критики также попала Любовь Казарновская, которую Максакова назвала "профнепригодной".

По словам российской певицы, ее не задевают слова беглой артистки. Она считает, что Максакова теперь может зарабатывать только оскорбляя российских звезд.

"Я получила ведро помоев от Максаковой. Это продажа личности с ее стороны. После отъезда у нее только один путь — вот такой. Больше пригодности для нее, видимо, быть не может. Она оскорбляет всех публичных людей — артисты, политические деятели, общественники", — поделилась Казарновская в беседе с журналистами.

67-летняя артистка также считает, что многие сбежавшие звезды захотят вернуться, поскольку оказались никому не нужны за границей.

Ранее Любовь Казарновская объяснила, почему SHAMAN завоевал популярность у россиян.

*Мария Максакова признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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