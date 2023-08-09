Российский певец Филипп Киркоров сейчас отдыхает в Греции, откуда делится кадрами с поклонниками в социальных сетях. Последняя публикация очень удивила фанатов артиста.
Исполнитель опубликовал видео с пляжа с голым торсом. На кадрах артист одет в свою любимые бренды — Versace и Dolce and Gabbana.
"Ну что ж! Девятое августа, практически уже середина месяца. Чудный летний день! Здесь красота, хорошее настроение на радость друзьям", — поделился эмоциями музыкант.
В комментариях поклонники отметили, что на теле Киркорова даже не видно шрамов от пластических операций. Однако фанатов смутили соски и грудь артиста, которые выглядят неестественно для мужчины.
"Что за соски пришили Киркорову? Так ведь и порезаться можно", — пишут пользователи соцсетей.
Ранее Филипп Киркоров сообщил, что из-за нелюбви к фитнесу вынужден поддерживать форму долгими прогулками на велосипеде.
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