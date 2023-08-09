Певец Алексей Воробьев оказался в больнице из-за осколка стекла в руке

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец и актер Алесей Воробьев поделился с поклонниками неприятным событием. Артист оказался в больнице из-за своей беспечности.

Фото: youtube.com

Певец опубликовал в соцсетях несколько видеороликов из больницы. В них он сообщил, что некоторое время назад на его стакан с водой упала картина и тот разбился. Осколки посуды застряли в ладони артиста.

"Думал, что само пройдет, заживет. Осколок я вроде вытащил, у меня достаточно неплохо получилось, как я думал. Сейчас я в больнице, и выяснилось, что полтора месяца у меня в ладони осколок стекла", — рассказал Алексей Воробьев

По его словам, необходима операция, чтобы вытащить остатки стекла. Однако пока он не будет этого делать, поскольку занят на съемках. Исполнитель пошутил, что свыкся с осколком и считает его родственником.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.