Российский певец и актер Алесей Воробьев поделился с поклонниками неприятным событием. Артист оказался в больнице из-за своей беспечности.
Певец опубликовал в соцсетях несколько видеороликов из больницы. В них он сообщил, что некоторое время назад на его стакан с водой упала картина и тот разбился. Осколки посуды застряли в ладони артиста.
"Думал, что само пройдет, заживет. Осколок я вроде вытащил, у меня достаточно неплохо получилось, как я думал. Сейчас я в больнице, и выяснилось, что полтора месяца у меня в ладони осколок стекла", — рассказал Алексей Воробьев
По его словам, необходима операция, чтобы вытащить остатки стекла. Однако пока он не будет этого делать, поскольку занят на съемках. Исполнитель пошутил, что свыкся с осколком и считает его родственником.
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