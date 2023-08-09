Певица Жанна Фриске хотела оставить сына Платона на воспитание Ольге Орловой

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске Владимир признался, что дочь хотела оставить единственного сына Платона на воспитание своей близкой подруге Ольге Орловой. Об этом мужчина рассказал в интервью mk. ru.

Фото: instagram

Владимир Фриске рассказал, что когда он спрашивал у дочери, с кем должен остаться Платон, то просили ее дать знак. Называя фамилию Дмитрия Шепелева, он не получил никакой реакции, то же самое было и с ее родителями.

"Спросили: "С Олей Орловой?" Жанна дала понять, что да, с ней. Она Олю очень уважала", — рассказал Владимир Фриске.

По словам отца певицы, его дочь сразу же сдружилась со своей коллегой по сцене, а та, в свою очередь, до последней минуты поддерживала Жанну. При этом оставаться в длительных отношениях с Шепелявым она не планировала, просто хотела зачать ребенка.

"Она, честно говоря, не была настроена на то, чтобы с Шепелевым оставаться надолго. Дочь знала и понимала, что он — временный вариант. Ей нужен был ребенок", — уточнил Фриске.

Ранее отец Жанны Фриске рассказал о страшном происшествии с певицей, после которого ей понадобилась пластическая операция.