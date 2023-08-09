Юморист Валерий Пономаренко рассказал подробности ссоры с вдовой брата из-за денег

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Валерий Пономаренко, брат-близнец которого скончался из-за рака желудка в прошлом году, пожаловался, что вдова артиста требует от него денег.

Фото: Smotrim.ru

Недавно супруга скончавшегося Александра Пономаренко заявила в одном из ток-шоу, что брат и мать артиста не помогали ему во время болезни, однако хотят претендовать на его наследство. В свою очередь Валерий опроверг слова вдовы юмориста, добавив, что она обижена на семью из-за денег.

"Было такое, что она просила денег. Но я понимаю свои возможности. Если бы был в состоянии помочь, я бы помог. А она думает, что я должен был почку продать или ещё что", — поделился он в беседе с "Комсомольской правдой".

Валерий Пономаренко отметил, что сейчас не может помогать финансово овдовевшей женщине. По его словам, сейчас семья разбирается с долгами, которыми остались после смерти брата-близнеца.

Ранее юморист Владимир Винокур сообщил, что готов оплатить многомиллионные долги вдовы, которые она взяла на лечение супруга.

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