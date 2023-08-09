Режиссер Юлий Гусман отказался от съемок в новом сезоне КВН

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссер Юлий Гусман не собирается участвовать в проектах "Клуба веселых и находчивых" в новом сезоне. Бессменный член жюри нашел вескую причину для отказа от съемок.

Фото: youtube.com

Юлий Соломонович уже пропустил летний кубок "Голосящий КиВиН 2023". Теперь стало известно, что режиссер не появится в полуфинале нынешнего сезона КВН. Оказалось, что Гусман переехал жить к своей дочери в США. Там он проходит восстановление после травмы позвоночника.

Стоит отметить, что недавно в интервью Юлий Гусман сообщил, что переехал в Штаты не навсегда. По его словам, он вернется в Россию, как только закончится его реабилитация.

"В Москве много дел и планов, но нужно подлечиться после падения, чтобы отбросить палку и ходить без нее. Пока занимаюсь физиотерапией", — сообщил Юлий Соломонович.

Ранее звезда команды "Уральские пельмени" рассказал, что руководитель КВН Александр Масляков любил выпить.

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