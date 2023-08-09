Актриса Екатерина Климова сравнила себя с Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Климова обладает обворожительной внешностью, поэтому не стесняется публиковать в соцсетях свои фотографии. Недавно она даже сравнила себя со знаменитыми голливудскими актрисами.

Фото: Instagram* актрисы Екатерины Климовой / klimova___ekaterina

Артистка поделилась в соцсетях коллажами, на которых сравнивает себя с Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли. 45-летняя Климова с юмором отметила, что обе актрисы являются бывшими женами Брэда Питта.

"Раньше мне говорили, что я похожа на Энистон. Сейчас — на Джоли. Это же какой-то Брэд", — пошутила Климова.

Фанаты актрисы отметили, что она прекрасно выглядит в своем возрасте. Некоторые в шутки написали, что она могла бы стать новой супругой Брэда Питта, поэтому ей срочно нужно в Голливуд.

Ранее актриса Екатерина Климова порадовала поклонников откровенным кадром.

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