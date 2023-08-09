Актриса Екатерина Климова обладает обворожительной внешностью, поэтому не стесняется публиковать в соцсетях свои фотографии. Недавно она даже сравнила себя со знаменитыми голливудскими актрисами.
Артистка поделилась в соцсетях коллажами, на которых сравнивает себя с Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли. 45-летняя Климова с юмором отметила, что обе актрисы являются бывшими женами Брэда Питта.
"Раньше мне говорили, что я похожа на Энистон. Сейчас — на Джоли. Это же какой-то Брэд", — пошутила Климова.
Фанаты актрисы отметили, что она прекрасно выглядит в своем возрасте. Некоторые в шутки написали, что она могла бы стать новой супругой Брэда Питта, поэтому ей срочно нужно в Голливуд.
Ранее актриса Екатерина Климова порадовала поклонников откровенным кадром.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.