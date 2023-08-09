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Новые аресты имущества Елены Блиновской: банковские счета, элитные автомобили и мотоцикл

2:35
Шоу-бизнес

В рамках уголовного дела, связанного с предполагаемой неуплатой Еленой Блиновской и её супругом налогов на сумму около 1 миллиарда рублей, Пресненский суд Москвы предпринял ряд действий. Он заморозил 12 аккаунтов блогеров в различных банках, а также наложил арест на четыре автомобиля, включая Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlander, мотоцикл Harley Davidson. В дополнение к этим мерам также были изъяты снегоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов, предназначенных для легковых автомобилей.

Новые аресты имущества Елены Блиновской: банковские счета, элитные автомобили и мотоцикл
Фото: bangkokbook.ru

Суд разъяснил, что эти действия представляют собой "временные меры", которые останутся в силе до 26 октября 2023 года. В рамках того же судебного разбирательства суд также санкционировал арест 54 расчётных счетов, связанных с различными компаниями, часть из которых принадлежит супругу Блиновской. Отмечается, что решение суда всё ещё подлежит обжалованию.

Ранее в рамках продолжающегося уголовного дела суд уже конфисковал 21 объект недвижимости, расположенный в трёх регионах России, а также денежные средства в различных валютах на общую сумму почти 100 миллионов рублей. Кроме того, Елене Блиновской продлили домашний арест.

Блиновской теперь потенциально грозит ещё одно уголовное дело. Если расследование покажет, что ее "марафоны желаний" и вебинары приравниваются к обману и злоупотреблению доверием, ей могут быть предъявлены обвинения в мошенничестве.

В настоящее время команда экспертов проводит всесторонний анализ всех её проектов. Если будет установлено, что предложения Елены не имеют существенной ценности или новаторства и не выходят за рамки банальных советов, материалы будут подвергнуты судебно-экономической экспертизе, что может привести к возбуждению уголовного дела по статье "Мошенничество" и тюремному заключению сроком до 10 лет.

В последние месяцы Федеральная налоговая служба усилила проверку блогеров. Помимо Елены Блиновской уголовные дела о неуплате налогов были возбуждены в отношении других популярных блогеров, таких как Валерия Чекалина (Лерчик) и Александра Митрошина. Есть предположение, что налоговая служба придирчиво проверяет лиц, заметных в медийном пространстве.

 

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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