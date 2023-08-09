Юморист Евгений Петросян развлекается верхом на динозавре в Сочи

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Евгений Петросян проводит свой летний отпуск на российских курортах. Недавно артист отправился вместе с семьей на отдых в Сочи, откуда поделился забавным снимком.

Фото: smotrim.ru

Супруга артиста Татьяна Брухунова запечатлела своего 77-летнего мужа верхом на динозавре. В комментариях к публикации юморист с иронией сравнил себя с этим доисторическим существом.

"Я как этот динозавр! Мы с ним братья-близнецы. Только разные отцы и матери", — написал Петросян.

Поклонники в комментариях отметили, что отдых идет на пользу юмористу. Снимки из Сочи также публикует жена артиста Татьяна Брухунова. Недавно она поделилась кадрами с подросшим сыном Ваганом.

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