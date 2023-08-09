Жена Павла Прилучного похвасталась подарком от сына актера

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Павел Прилучный накануне вернулся с семьей из отпуска на Мальдивах. Сейчас артист проводит время вместе с супругой Зепюр Брутян и детьми от Агаты Муцениеце в загородном доме. Семейство не забывает делиться моментами счастливой жизни в своих соцсетях.

Фото: Соцсети Павла Прилучного

35-летний Прилучный после отдыха сразу приступил к съемкам и взял на площадку сына. После возращения домой актер порадовал свою супругу подарком, но особенно милым оказался букет цветов от 10-летнего Тимофея.

"Сегодня Тима захотел вместе с папой прожить его рабочий день. И вот результат", — написала супруга Прилучного.

Ролик с умилительным моментом был опубликован в соцсетях актрисы. На кадрах сын Прилучного держит в руках два букета: большой для Зепюр, а маленький своей 7-летней сестре Мие.

Ранее Павел Прилучный опубликовал трогательные кадры с Зепюр и дочерью Мией.

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