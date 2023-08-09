Директор Лады Дэнс опроверг сообщение о нарушении речи у певицы

Певица Лада Дэнс 5 августа попала в серьезную аварию. Звезда возвращалась домой на автомобиле такси, который столкнулся с другими участниками дорожного движения. Машина, в которой сидела артистка, улетела в кювет.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Лады Дэнс

В результате ДТП артистка получила серьезные травмы и была экстренно госпитализирована. Накануне в Сети появились слухи, что звезда начала испытывать проблемы с речью. Директор певицы Сергей Пудовкин в общении с "Комсомольской правдой" опроверг данное сообщение.

"У меня такой информации точно нет. Это не соответствует действительности. Врачи прописали Ладе полный покой. Поэтому речи в настоящий момент нет никакой. Следовательно, сделать вывод, что она плохая или хорошая" — отметил директор.

Пудовкин также успокоил поклонников и заявил, что в ближайшее время получит комментарий от Лады. Он также отметил, что с медицинской точки зрения, все сделано максимально качественно и результативно.

Ранее появилась информация об ухудшения состояния певицы Лады Дэнс после страшного ДТП.

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