Приёмная дочь умершей сегодня ночью народной артистки СССР Веры Васильевой Дарья Милославская рассказала в беседе с "МК", как всё произошло.
По её словам, актриса с ней и внучкой находились на даче в Подмосковье. И ночью Вере Кузьминичне стало резко плохо. Вероятно, из-за сильной жары, считает дочь.
Она отметила, что ещё три дня назад ничего не предвещало беды — Васильева выходила в сад и качалась на качелях. Но в её возрасте нужно быть готовым ко всему, добавила собеседница издания.
О смерти на 97-м году жизни народной артистки Веры Васильевой, снимавшейся во многих известных картинах, стало известно сегодня, 9 августа.
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