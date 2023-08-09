Приёмная дочь Веры Васильевой: три дня назад актриса качалась на качелях

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Приёмная дочь умершей сегодня ночью народной артистки СССР Веры Васильевой Дарья Милославская рассказала в беседе с "МК", как всё произошло.

Фото: https://novyefoto.ru/fotos/Foto-Very-Vasilevoi-V-Molodosti.html

По её словам, актриса с ней и внучкой находились на даче в Подмосковье. И ночью Вере Кузьминичне стало резко плохо. Вероятно, из-за сильной жары, считает дочь.

Она отметила, что ещё три дня назад ничего не предвещало беды — Васильева выходила в сад и качалась на качелях. Но в её возрасте нужно быть готовым ко всему, добавила собеседница издания.

О смерти на 97-м году жизни народной артистки Веры Васильевой, снимавшейся во многих известных картинах, стало известно сегодня, 9 августа.

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