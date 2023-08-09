Певица Валерия провела время с 24-летней дочерью Пригожина

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Валерия поделилась с поклонниками в соцсетях редким снимком. Звезда показала, как выглядит младшая дочь Иосифа Пригожина от прошлого брака.

Фото: youtube.com

55-летняя Валерия может похвастаться не только успехами в карьере, но и отношениями с семьей. Исполнительница опубликовала совместную фотографию с 24-летней Елизаветой. Девушки вместе провели время в загородном доме семьи.

"Наша любимая девочка с нами. Какое счастье, когда дети близки по духу", — сообщила певица.

Известно, что Елизавета родилась в 1999 году в браке Иосифа Пригожина и Лейлы Фаттаховой, с которой они прожили вместе 7 лет. Сейчас девушка живет и учится за границей, но иногда приезжает повидать родителей.

Ранее певица Валерия призналась, что делала "уколы красоты".

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