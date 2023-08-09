Отец Жанны Фриске рассказал, что певица перепутала небо с землёй в начале болезни

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отец российской певицы Жанны Фриске, умершей от рака мозга в 2015 году, рассказал о первых симптомах заболевания у своей дочери.

Фото: peopletalk.ru

По словам Владимира Фриске, признаки онкологии появились у Жанны практически сразу после рождения ребёнка в США. Он поделился, что в тот период мать Фриске Ольга Копылова помогала певице ухаживать за младенцем.

Как пояснил мужчина, первым тревожным звонком стало то, что Жанна постоянно спала, боялась света и жаловалась на головную боль. Однажды в детской больнице певица упала, потеряв сознание, но родственники списали это на слабость после родов.

Владимир Фриске добавил, что в какой-то момент его дочь чуть не утонула в начале болезни.

"Она рассказала: "Мама, я чуть не утонула. Перепутала небо с землёй. Я не могла понять, где находится земля, а где небо!" — отметил мужчина в беседе с МК.

Отец артистки сразу стал искать информацию в Сети о необычных симптомах и наткнулся на статью об онкологии. Позже диагноз подтвердился.

Ранее российский телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что потерял 10 лет карьеры из-за переживаний после ухода Жанны Фриске из жизни.

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