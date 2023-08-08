Анастасия Волочкова пыталась соблазнить шоколадкой полную девушку в спортзале.
Балерина обратилась к девушке с лишним весом, которая хотела попить воды у кулера в спортзале.
Танцовщица пристала к посетительнице фитнес-центра, убеждая сделать её шпагат. В награду за трюк она пообещала шоколадку.
Девушка отреагировала на предложение без агрессии. Она попыталась выполнить просьбу Анастасии, но у неё ничего не получилось.
"Вы такая добрая! Хотя бы руками тогда сделайте шпагат, — подбодрила Волочкова клиентку спортзала.
Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на профессиональные травмы.
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