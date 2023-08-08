Волочкова пристала к полной девушке в спортзале

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова пыталась соблазнить шоколадкой полную девушку в спортзале.

Фото: Инстаграм Волочковой

Балерина обратилась к девушке с лишним весом, которая хотела попить воды у кулера в спортзале.

Танцовщица пристала к посетительнице фитнес-центра, убеждая сделать её шпагат. В награду за трюк она пообещала шоколадку.

Девушка отреагировала на предложение без агрессии. Она попыталась выполнить просьбу Анастасии, но у неё ничего не получилось.

"Вы такая добрая! Хотя бы руками тогда сделайте шпагат, — подбодрила Волочкова клиентку спортзала.

Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на профессиональные травмы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Шпагаты Анастасии Волочковой