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Волочкова пристала к полной девушке в спортзале

0:41
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова пыталась соблазнить шоколадкой полную девушку в спортзале.

Волочкова пристала к полной девушке в спортзале
Фото: Инстаграм Волочковой

Балерина обратилась к девушке с лишним весом, которая хотела попить воды у кулера в спортзале.

Танцовщица пристала к посетительнице фитнес-центра, убеждая сделать её шпагат. В награду за трюк она пообещала шоколадку.

Девушка отреагировала на предложение без агрессии. Она попыталась выполнить просьбу Анастасии, но у неё ничего не получилось.

"Вы такая добрая! Хотя бы руками тогда сделайте шпагат, — подбодрила Волочкова клиентку спортзала.

Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на профессиональные травмы.

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Шпагаты Анастасии Волочковой
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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