Исполнительница хита "Солнце Монако" Люся Чеботина чуть не лишилась автомобиля за 20 миллионов рублей

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

26-летняя певица Люся Чеботина исполнила свою давнюю мечту в прошлом году — купила машину Mercedes-Benz G-Class стоимостью порядка 20 миллионов рублей. Super. ru пишет, что плохая погода едва не лишила Чеботину автомобиля, ради которого она так упорно и долго работала.

Фото: onlinetambov.ru

Воскресным вечером исполнительница приехала на иномарке в ресторан на ужин. Ничего не предвещало беды, но рядом с люксовой машиной — буквально в двух сантиметрах от ее мерседеса — упало дерево. Артистке повезло, ее автомобиль не задело, чего не скажешь о соседней машине — тоже, судя по фото в соцсетях Чеботиной класса люкс.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.