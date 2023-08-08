26-летняя певица Люся Чеботина исполнила свою давнюю мечту в прошлом году — купила машину Mercedes-Benz G-Class стоимостью порядка 20 миллионов рублей. Super. ru пишет, что плохая погода едва не лишила Чеботину автомобиля, ради которого она так упорно и долго работала.
Воскресным вечером исполнительница приехала на иномарке в ресторан на ужин. Ничего не предвещало беды, но рядом с люксовой машиной — буквально в двух сантиметрах от ее мерседеса — упало дерево. Артистке повезло, ее автомобиль не задело, чего не скажешь о соседней машине — тоже, судя по фото в соцсетях Чеботиной класса люкс.
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