Звезда "Секса в большом городе" впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании и признался в изменах жене

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники легендарного сериала "Секс в большом городе" не могут смириться с тем, что персонажа мистера Бига убрали из финальной серии продолжения сериала "И просто так". Напомним, в 2021 году Криса Нота, исполнившего роль того самого Мистера Бига, сразу несколько женщин обвинили в изнасиловании. Лишился тогда актер не только звездных минут в продолжении сериала "Секса в большом городе"(персонаж умер в первой серии от сердечного приступа), но и своего агента, а также нескольких контрактов.

Фото: medialeaks.ru

Super.ru пишет, что на днях актер впервые поговорил о случившемся.

Прервав наконец молчание, Крис опроверг все, что на него навешали: никакого жестокого обращения с женщинами не было, все происходило по обоюдному согласию. Однако, Нот признался, что не был верен жене Таре Уилсон.

Теперь, говорит Крис, кино затишью пришел конец. Он собирается вернуться в киноиндустрию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.