Более 60 человек обратились за медпомощью на концерте Трэвиса Скотта

Более 60 человек обратились за медицинской помощью во время концерта известного американского рэпера Трэвиса Скотта в Риме.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Испуг от перцового баллончика вызвал хаос

Согласно последнему сообщению агентства ANSA, на фоне пульсирующих ритмов и напряженной атмосферы выступления Трэвиса Скотта развернулась тревожная сцена. Предполагается, что неизвестный выпустил содержимое баллончика с перцовым газом в толпу, что привело к массовой панике и хаосу. Посетители концерта, ставшие жертвами перцового баллончика, испытали сильное жжение в глазах и горле, что потребовало немедленного медицинского вмешательства.

Правоохранительные органы приступили к расследованию

В связи с этим печальным инцидентом правоохранительные органы оперативно начали расследование с целью установления личности виновного в применении перцового баллончика. Организаторы концерта также тщательно проверяются на предмет соблюдения всех необходимых мер безопасности перед началом мероприятия.

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