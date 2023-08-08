Ширвиндт рассказал о конфликте Пугачёвой и Ротару: "Я схватил Алку, а этот схватил Ротару"

Александр Ширвиндт рассказал, как он заставил Аллу Пугачёву помириться с Софией Ротару после слухов об их страшной вражде.

Фото: eg.ru

Народный артист РСФСР вспомнил, как на одном из мероприятий с участием первых звёзд российской эстрады, где он был ведущим, он принудил Пугачёву поцеловаться с Ротару, чтобы покончить с разговрами об их ненависти друг к другу.

"Бесконечные были разговоры, что Ротару и Пугачёва враги номер один, не могут друг друга видеть. Нас просили в эфире постараться это развенчать. Они сидели в разных углах. Я схватил Алку, а этот схватил Ротару. Мы стащили их вместе и заставили поцеловаться", — рассказал Александр Ширвиндт в интервью своему сыну телеведущему Михаилу Ширвиндту.

Ранее сообщалось, что София Ротару намерена переехать в Крым после завершения СВО.

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