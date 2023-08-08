Галкин* опубликовал свежее семейное фото с молодой и стройной Пугачёвой

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* поделился снимком семьи в полном составе. Подписчиков юмориста восхитила помолодевшая Алла Пугачёва.

Фото: Инстаграм Галкина

Шоумен разместил в своём микроблоге фотографию с супругой и детьми из Израиля.

"Вечер. Июнь. Израиль", — написал Галкин* под снимком.

Внимание подписчиков артиста привлекла посвежевшая Примадонна. Пугачёва восхитила поклонников своей молодостью и стройностью.

Народная артистка СССР была одета в болую тунику. Похвалили фолловеров и детей звёздной пары. Интернет-пользователям понравилось то, что Лиза и Гарри одеваются как "нормальные дети", "без понтов".

Ранее сообщалось, что Максим Галкин собрал аншлаг в Латвии.

* Внесён Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЛИЗА и ГАРРИ ГАЛКИНЫ: Вот она - радость! Израиль, 2023 год.