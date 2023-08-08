Максим Галкин* поделился снимком семьи в полном составе. Подписчиков юмориста восхитила помолодевшая Алла Пугачёва.
Шоумен разместил в своём микроблоге фотографию с супругой и детьми из Израиля.
"Вечер. Июнь. Израиль", — написал Галкин* под снимком.
Внимание подписчиков артиста привлекла посвежевшая Примадонна. Пугачёва восхитила поклонников своей молодостью и стройностью.
Народная артистка СССР была одета в болую тунику. Похвалили фолловеров и детей звёздной пары. Интернет-пользователям понравилось то, что Лиза и Гарри одеваются как "нормальные дети", "без понтов".
Ранее сообщалось, что Максим Галкин собрал аншлаг в Латвии.
* Внесён Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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