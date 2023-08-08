София Ротару запретила близким публиковать совместные с ней фотографии

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Практически не бывает публичных появлений популярной певицы Софии Ротару. Она предпочитает не проявлять активность даже в социальных сетях.

Фото: eg.ru

По информации, полученной из ОСН и подтвержденной различными источниками, София Ротару даже наложила запрет на публикацию совместных фотографий её родственниками.

К примеру, недавно, 7 августа, певице исполнилось лет. Тем не менее, её близкие не опубликовали ни одной общей фотографии с этого события, причем утверждается, что такой шаг был сделан по просьбе самой Софии Ротару.

Разные источники также высказывают мнение, что её редкие появления в фотографиях связаны с состоянием здоровья певицы. Тем не менее, представитель артистки опровергает эту версию, считая все такие утверждения лишь слухами.

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