Shot: состояние Лады Дэнс ухудшилось после операции на лице

0:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Состояние Лады Дэнс ухудшилось. Она с трудом дышит и почти не говорит. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Лады Дэнс

Минувшей ночью певице сделали операцию на лице, чтобы оптимизировать порезы и разрывы после аварии. Однако в результате хирургического вмешательства и обезболивающих артистке стало плохо.

В субботу, 5 августа, Лада Дэнс попала в аварию в Московской области.

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Лада Дэнс - "Девочка-ночь"