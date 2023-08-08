Состояние Лады Дэнс ухудшилось. Она с трудом дышит и почти не говорит. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Минувшей ночью певице сделали операцию на лице, чтобы оптимизировать порезы и разрывы после аварии. Однако в результате хирургического вмешательства и обезболивающих артистке стало плохо.
В субботу, 5 августа, Лада Дэнс попала в аварию в Московской области.
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