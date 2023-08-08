Актриса Натали Портман разводится с мужем после 11-летнего брака

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Развод 42-летней Натали Портман и 46-летнего французкого танцовщика Бенжамина Мильпье действительно вызывает сожаление. Super. ru пишет, что согласно информации инсайдеров, после того, как стали известны новости о романе Бенджамина, супруги пытались работать тем, чтобы сохранить брак, но на данный момент отношения у них находятся в разладе. Судя по всему, Натали уже приняла решение о разводе, так как была замечена без обручального кольца. Сообщается, что Бенжамен сожалеет о своих поступках, а Натали сделала все возможное, чтобы дать ему шанс.

Фото: 1news.az

Напомним, что Шакира — популярная певица, также пострадала от неверности со стороны своего супруга 36-летнего футболиста Жерара Пике, но нашла способы выражения своих эмоций через свою творческую работу.

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