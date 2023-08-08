Отпуск Джигана и Оксаны Самойловой с детьми прошел в больнице

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что отпуск модели и блогерши Оксаны Самойловой и ее семьи превратился в неприятный опыт из-за проблем со здоровьем. Когда каждый член семьи Самойловой испытывает болезненные симптомы, что очень трудно и изнурительно. Оксана поделилась, что у ее дочери Леи потница и тошнота, у Майи болят уши и рвота, у Джигана (Дениса) солнечный лишай. Оксана и сама чувствует себя очень плохо. Однако, она отметила, что сын Давид и старшая дочь Ари пока остаются здоровыми.

Что именно происходило неделю со здоровьем известной блогерши Оксаны Самойловой остается загадкой, но Оксана пообещала поделиться со своими подписчиками подробностями, как только отойдет от испорченного отдыха.

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