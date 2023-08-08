Светлана Лобода исполнила песню на русском языке, обернувшись в украинский флаг

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На концерте в Ницце певица Светлана Лобода исполнила песню на русском языке, обернувшись в украинский флаг. Артистка стала центром скандала, передаёт агентство УНИАН.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Светланы Лободы

"Во время исполнения трека "40 градусов" в крайне откровенном наряде кто-то из зала передал певице украинский флаг. Она накинула его себе на плечи и продолжила петь на русском", — сообщает агентство.

Как пишет Telegram-канал "Самые СЛИВки", действия певицы являются "эталонным патриотизмом".

В ходе выступления Лобода также надела жёлто-синюю накидку и произнесла слова об "испытаниях, силе и вере людей" на русском языке.

До начала спецоперации артистка выступала с гастролями по России. После она заявила о своей поддержке Украины.

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LOBODA - 40 ГРАДУСОВ