Юмористка Елена Борщева считает, что здоровая ревность только укрепляет отношения

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда КВН и "Камеди Вуман" Елена Борщева поделилась секретом сохранения нежных чувств и романтики в долгих отношениях.

Фото: соцсети

Актриса уверена, что немного ревновать друг друга не только не возбраняется, но даже полезно.

"Здоровая ревность — это то, что подогревает отношения, она должна быть", — сказал Борщева, которую цитирует Газета.Ru.

Актриса считает, что даже в многолетнем браке нельзя забывать про романтику. В их с мужем случае это удаётся благодаря совместным путешествиям. Елена со своим супругом, фитнес-тренером Валерием Юшкевичем, старается почаще выбираться куда-то без детей, как во времена знакомства.

"Возвращаем свою юность и то время, когда все только зарождалось. Каждый день гуляем, держась за ручку, и устраиваем романтику!" — добавила Борщева.

Отношения Елены с супругом начались в 2004 году, а поженились они через год после знакомства. Супруги воспитывают двух дочерей, Марту и Уму.

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