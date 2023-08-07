Скончался режиссёр фильма "Изгоняющий дьявола" Уильям Фридкин

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В США ушёл из жизни режиссёр фильмов "Изгоняющий дьявола" и "Французский связной" Уильям Фридкин.

Фото: Портал Киностальгия

На 88-м году жизни скончался известный голливудский режиссёр. О смерти кинодеятеля рассказала его супруга Шерри Лансинг.

Фридкин является двукратным лауреатом премии "Золотой глобус" и обладателем "Оскара", который ему вручили за картину "Французский связной" в 1971 году.

Ранее сообщалось, что найдена мёртвой в собственной квартире режиссёр Светлана Джимбинова.

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Изгоняющий дьявола (1973) - Трейлер. The Exorcist