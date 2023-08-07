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32-летняя Настя Ивлеева сообщила о расставании с спорткаром Lamborgini

Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что блогер Настя Ивлеева - известная блогерша и телеведущая, опубликовала в своих сторис информацию, которая вызвала волнение и интригу среди ее подписчиков. Она объявила о том, что расстается с близким другом, с которым они много лет разделяли радости и печали. Однако оказалось, что речь идет о продаже ее любимого автомобиля - спортивного Lamborghini.

Настя рассказала, что этот автомобиль был ее первым дорогим приобретением, на которое она заработала сама. Прощаясь со своим автомобилем, Настя также отмечает, что будет скучать не только по нему самому, но и по реакции окружающих людей, которые всегда восхищались этим спорткаром.

Эта новость вызвала эмоциональную реакцию у подписчиков Насти, так как они тоже сопереживают ей и понимают, что этот автомобиль имеет для нее особое значение. 

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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